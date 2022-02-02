Без самого титулованного футболиста мира: "Барселона" собралась дозаявить на Лигу Европы трех новичков

Дани Алвес не помогут команде на европейском турнире.
Защитник "Барселоны" Дани Алвес не попадет в заявку команды в Лигу Европы.
Об этом сообщил журналист Хосеп Солдадо в эфире программы Jugones на El Chiringuito TV.
Участники Лиги Европы могут дозаявить на плей-офф только троих футболистов. Ожидается, что в заявку попадут Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг и Ферран Торрес, пополнившие состав "Барсы" зимой, как и Алвес.
- В стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сине-гранатовые сыграют с "Наполи".
- В этом сезоне Алвес сыграл только в одном матче "Блаугранас" и оформил одну голевую передачу.
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