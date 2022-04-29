Без сестер Семеренко: сборная Украины по биатлону объявила состав для подготовки к следующему сезону

Без сестер Семеренко: сборная Украины по биатлону объявила состав для подготовки к следующему сезону

Федерация биатлона Украины определилась с составом команды "А", который будет готовиться к сезону-2022/23.

Меньше месяца остался до начала старта подготовки биатлонистов к сезону-2022/23. Украинская сборная обнародовала список биатлонистов и биатлонисток, которые будут готовиться в составе команды "А"

Отметим, что в этом списке не оказалось именитых сестер Семеренко - ни Виты, ни Валентины. Также вне списка оказались натурализованные россиянки, которых исключили из сборной Украины.

Состав команды "А" будет включать в себя 12 биатлонистов (по шесть у мужчин и женщин), имена 11 из которых уже известны. Последнего участника мужской команды выберут позже. Скорее всего, им станет Денис Насыко или Артем Тищенко.

Состав команды "А" для подготовки к сезону-2022/23

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок

Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Тарас Лесюк

Также произошли изменения в тренерском штабе сине-желтых. Тренер украинской женской сборной Урош Велепец возглавил команду Германии. А вот Юрай Санитра продолжит работать с мужской сборной Украины. Ожидается, что назначение главного тренера женской сборной состоится на следующей неделе.

Относительно состава спортсменов команды "Б", он будет определен позже. Напомним, ранее Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев сообщал, что старт подготовки к новому сезону намечен на 20-25 мая.

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