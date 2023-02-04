Без шансов для соперника: сборная Украины по теннису досрочно победила в плей-офф Кубка Дэвиса

"Сине-желтые" уверенно обыграли команду Ливана.
Мужская сборная Украины по теннису победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
Нашу команду представляли пять теннисистов: Александр Овчаренко, Владислав Орлов, Илья Белобородько, Вячеслав Белинский и Владислав Манафов.
В первый игровой день Владислав Орлов (№385 ATP) обыграл Хади Хабиба (№451 ATP) – 6:4, 6:2. А Вячеслав Белинский (№622 ATP) одолел Бенджамина Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.
Во второй день матчевого противостояния Илья Белобородько в паре с Владиславом Манафовым победили Беньямина Хассана с Хасаном Ибрагимом – 6:4, 6:3.
Таким образом, три победы досрочно сделали украинскую сборную триумфатором матчевой встречи. "Сине-желтые" вышли в следующий раунд и осенью 2023 года сыграют в основной части Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
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