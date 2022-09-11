Без шансов для соперников: "Реал" разгромной победой продолжил лидерство в Ла Лиге

"Реал" Мадрид в домашнем матче Ла Лиги уверенно победил "Мальорку" — 4:1 .

Хозяева пропустили первыми – на 35-й минуте неожиданно отличился Ведат Мурики. Однако на перерыв "сливочные" уже шли с равным счетом, благодаря голу Федерико Вальверде, который шедеврально пробил в дальний верхний угол

Во второй половине противостояния Винисиус Жуниор вывел мадридцев вперед, а Родриго и Антонио Рюдигер довели счет до разгромного.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин весь матч просидел на скамье для запасных. В нынешнем сезоне он еще не выходил на футбольное поле.

"Реал" имеет в активе 15 очков и единолично лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" в 5-ти матчах набрала 5 очков и находится на 13 позиции.

В следующем туре "сливочные" встретятся в дерби с "Атлетико", а "Мальорка" будет противостоять "Альмерии".

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