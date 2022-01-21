Без шансов: Свитолина покинула Australian Open после разгромного поражения от белоруски (видео)

Без шансов: Свитолина покинула Australian Open после разгромного поражения от белоруски (видео)

Также прекратила участие в соревнованиях и Марта Костюк.

Лучшая теннисистка Украины и 17 в рейтинге WTA Элина Свитолина "зачехлила" ракетку на турнире "Большого шлема" — Australian Open.

Так, 27-летняя Свитолина в рамках третьего раунда соревнований потерпела разгромное поражение от представительницы Беларуси — Виктории Азаренко (№25 WTA). Дуэль, длившаяся час и семь минут, завершился со счетом 0:6 , 2:6 .

Отметим, что за это время Элина совершила одну подачу "на вылет", допустила три двойных ошибки и не выиграла ни одного из брейк-поинтов.

Как следствие, проиграв белоруске, Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала. Поединок с Азаренко стал для нее пятой очной дуэлью в карьере. Украинка потерпела поражение во всех пяти играх.

Не сумела преодолеть барьер в виде 1/16 финала и другая украинка – Марта Костюк.

20-летняя Костюк в рамках третьего круга турнира уступила испанке — Пауле Бадосе (№6 WTA). Матч, продолжительностью два часа и 20 минут, завершился со счетом 2:6 , 7:5 , 4:6 . В активе украинки один эйс, три двойных ошибки и два из шести выигранных брейков.

В общей сложности, в основной сетке Australian Open-2022 стартовали пять украинок. Первый круг не сумели преодолеть Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Добавим, что Australian Open-2022 будет проходить в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.