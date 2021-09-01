Без Степаненко: Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Казахстаном

Без Степаненко: Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Казахстаном

Поединок состоится 1 сентября на "Астана-Арене" в Нур-Султане.

Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, которые смогут принять участие в поединке 4-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Казахстана.

В своей дебютной игре у руля "сине-желтых" Александр Петраков рассчитывает на 23-х игроков. Среди тех, кто сейчас находится в лагере национальной команды, в заявку на матч с казахами не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.

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Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам)

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Виталий Буяльский, 19 Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Ризнык.

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Поединок Казахстан - Украина состоится в среду, 1 сентября, на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

В активе казахов одно очко в двух встречах и последняя ступенька группы D.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

Как писал ТСН Проспорт, накануне матча с Казахстаном один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел на украинский и объяснил, почему не делал этого раньше.

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