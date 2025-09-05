Без Цыганкова: сборная Украины назвала заявку на стартовый матч отбора ЧМ-2026 против Франции

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины по футболу объявила заявку на стартовый матч квалификации чемпионата мира-2026 против Франции.

Как сообщает официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ), вне списка остались полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков и защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак.

Отметим, что накануне Цыганков пропустил открытую тренировку национальной команды из-за повреждения.

Заявка сборной Украины на матч против Франции

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Аль-Шабаб").

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин"), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер"), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Александр Зубков ("Трабзонспор"), Александр Зинченко ("Ноттингем"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925").

Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Матч Украина - Франция состоится в пятницу, 5 сентября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

В тот же день в другом матче группы D встретятся команды Исландии и Азербайджана.

После игры с французами сборная Украины во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.