Без украинцев: результаты последней гонки календарного года на Кубке мира по биатлону

Без украинцев: результаты последней гонки календарного года на Кубке мира по биатлону

Этап во французском Анси официально завершен.

В воскресенье, 19 декабря, во французском Анси состоялась мужская гонка с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22. Это была дебютная мужская гонка по этой дисциплине в текущем сезоне.

Украина в мужском масс-старте представлена не была. Согласно регламенту, в гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам конкретного этапа.

Выступать за Украину в Анси отправились только трое биатлонистов из резерва. Ранее сообщалось, что основная команда досрочно завершила соревновательный 2021 год, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде-2022. Такое решение принял старший тренер сборной Юрай Санитра.

Победителем масс-старта стал француз Эмильен Жаклен. Вторым к финишу пришел еще один француз Кентен Фийон-Майе. Замкнул тройку призеров норвежец Тарье Бьо.

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+0) 35:54.8

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+0) +3.5

3. Тарье Бьо (Норвегия, 0+0+1+0) +10.3

Ранее состоялась гонка с массовым стартом у женщин. Украина там была представлена тремя спортсменками, но ни одна из них не финишировала в топ-25.

На этом этап в Анси завершен. Стартов на Кубке мира по биатлону в 2021 году уже не будет, но 28 декабря состоится традиционная Рождественская гонка, перенесенная в Рупольдинг .

. Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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