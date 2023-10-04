Без Украины: стало известно, кто будет принимать чемпионат мира по футболу-2030

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с местом проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

ФИФА поддержала совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, сообщается на официальном сайте организации.

Также первые три поединка Мундиаля будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Остальные матчи примут Испания, Португалия и Марокко. Таким образом, ЧМ-2030 станет первым в истории, который состоится на территории сразу шести стран.

Отметим, что вместо африканского государства в заявке на проведение ЧМ-2030 сначала была Украина. Спустя семь месяцев после начала полномасштабной войны наша страна присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение планетарного первенства по футболу.

Однако позже страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко в связи с продолжением активных боевых действий на территории Украины и постоянными ракетными обстрелами со стороны России.

Напомним, Украина один раз в своей истории принимала большой футбольный форум – в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

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