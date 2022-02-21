"Без вас это было бы невозможно": Роналду обратился к фанатам по поводу своего нового рекорда в Instagram

"Без вас это было бы невозможно": Роналду обратился к фанатам по поводу своего нового рекорда в Instagram

На аккаунт португальской суперзвезды подписалось более 400 миллионов человек.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает бить и обновлять футбольные и околофутбольные рекорды.

Недавно количество подписчиков 37-летнего португальца в Instagram перевалило за 400 миллионов. Это абсолютный рекорд в мире.

По состоянию на 21 февраля Роналду в социальной сети следят 404 млн человек. Отметим, что у его извечного конкурента аргентинца Лионеля Месси сейчас 308 млн фолловеров.

Чтобы поблагодарить своих преданных поклонников, Роналду записал видеообращение к ним.

"Всем привет. 400 миллионов… Вау! Какое число. Это фантастика. Какой момент для меня. Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всей души. Продолжайте так же", - сказал Роналду в опубликованном ролике.

В текущем сезоне Роналду провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативных передачи.

После победы над "Лидсом" в последнем матче "Манчестер Юнайтед" с 46 очками закрепился на четвертом месте в АПЛ.

В следующем поединке АПЛ "манкунианцы" 26 февраля примут "Уотфорд". Перед этим "красные дьяволы" 23 февраля в Мадриде встретятся с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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