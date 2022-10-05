Без Яремчука, но с Соболем: "Брюгге" сенсационно одолел "Атлетико" в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Брюгге" принимал мадридский "Атлетико".

"Брюгге" победил мадридский "Атлетико" в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 2:0 .

Счет матча открыл на 36-й минуте Камаль Сова, а Ферран Хутгла в середине второго тайма удвоил преимущество бельгийской команды.

На 76-й минуте "матрасники" имели шанс сократить отставание, однако Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

Украинец Эдуард Соболь появился на поле на 78-й минуте, а Роман Яремчук провел матч на скамье запасных.

В другом матче группы B "Порту" в домашнем матче одолел "Байер" — 2:0 .

В составе португальской команды отличились Зайду Сануси и Галено. В этой встрече тоже не обошлось без изъяна с 11-метровой отметки. Свой шанс упустил звезда "Байера" Патрик Шик.

"Брюгге" выиграл третий матч подряд в группе B и возглавляет турнирную таблицу (9 очков), опережая "Порту" и "Байер" на шесть очков. "Атлетико" с тремя очками в активе расположился на четвертой позиции.

В следующем туре "Атлетико" будет принимать "Брюгге", а "Порту" отправится в гости в "Байер".

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