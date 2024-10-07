Без Ярмоленко и Лунина: сборная Украины претерпела кадровые изменения перед октябрьскими матчами Лиги наций

В лагерь "сине-желтых" довызвали Александра Назаренко и Дмитрия Ризныка.

Сборная Украины по футболу претерпела очередные кадровые изменения перед октябрьскими матчами Лиги наций-2024/25 против Грузии и Чехии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в предстоящих поединках национальной команде не помогут голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин (причина – вирусная инфекция) и полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который получил повреждение.

Вместо них в лагерь "сине-желтых" приедут вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и хавбек житомирского "Полесья" Александр Назаренко, для которого это дебютный вызов сборной Украины.

Отметим, что Ярмоленко должен был заменить в сборной Украины травмированного Виктора Цыганкова.

Также, по сравнению с изначальным списком, в национальную команду довызвали Александра Сватка, Виталия Буяльского и Ивана Калюжного. Они заменят травмированных Виталия Миколенко, Александра Пихаленка и Владимира Бражко.

Обновленный состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье") Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").

В октябре сборная Украины проведет два номинально домашних матча Лиги наций. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве сыграют против Чехии.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 подопечные Реброва соревнуются в группе В1 против Чехии, Албании и Грузии.

В стартовых матчах турнира украинцы потерпели поражение от Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сборная Украины занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Лидирует с 6 очками Грузия, Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 балла.

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