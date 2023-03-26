Без Ярмоленко: сборная Украины назвала заявку на стартовый матч отбора Евро-2024 против Англии

Поединок состоится 26 марта в Лондоне на "Уэмбли".

Стала известна заявка сборной Украины на матч 2-го тура отбора на Евро-2024 против Англии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из тех футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых", в заявку на игру не попали капитан команды Андрей Ярмоленко и защитник Денис Попов.

Ранее была информация, что участие Ярмоленко в поединке с Англией под вопросом из-за травмы.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал, Испания), Никита Шевченко (Александрия)

Защитники: Александр Караваев (Динамо Киев), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1).

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Для "сине-желтых" это будет стартовый матч в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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