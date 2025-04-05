Без Зинченко и Миколенко: "Арсенал" сыграл вничью с "Эвертоном" в АПЛ (видео)

"Эвертон" – "Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Эвертоном" в стартовом матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи выиграли "канониры" благодаря голу Леандро Троссара на 34-й минуте.

В начале второго тайма "ириски" забили в ответ и избежали поражения - на 49-й минуте пенальти реализовал Илиман Ндиае.

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Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных. Его соотечественник – защитник "Эвертона" Виталий Миколенко – не попал в заявку на игру из-за повреждения.

Обзор матча "Эвертон" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Арсенал" (62 очка) остался на втором месте в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 11 пунктов отстает от "Ливерпуля", который лидирует с поединком в запасе.

"Эвертон" (35 баллов) поднялся на 14-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Англии. Подопечные Дэвида Мойеса увеличили отрыв от зоны вылета уже до 15 очков.

В следующем туре АПЛ "пушкари" 12 апреля примут "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "ириски" в тот же день в гостях встретятся с "Ноттингемом".

Добавим, что уже во вторник, 8 апреля, "Арсенал" дома сыграет против мадридского "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .