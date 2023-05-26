Без Зинченко: стало известно, кого вызвали в сборную Украины на июньские матчи отбора Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила список игроков, получивших вызов в сборную Украины на июньские матчи квалификации к Евро-2024, а также товарищескую игру против Германии.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В лагерь "сине-желтых" вызваны 27 игроков. Еще пять футболистов вошли в резервный список.

Пропустит предстоящие матчи национальной команды игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Также по сравнению с мартовским сбором вызов в главную команду страны не получил вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка, который в стартовом матче отбора к Евро-2024 против Англии сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2020 года.

Кто формировал список игроков на июньский сбор – не сообщается. В то же время УАФ отмечает, что в ближайшее время сборная Украины получит нового главного тренера.

Ранее ряд авторитетных СМИ сообщали, что им станет Сергей Ребров, чей контракт с эмиратским "Аль-Айном" истекает этим летом.

Состав сборной Украины на июньские матчи

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль- Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ( "Ракув" (Ченстохова, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Национальная команда начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Напомним, на старте квалификации к Евро-2024 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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