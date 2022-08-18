Без зрителей и на допущенных аренах: в Украине утвердили правила проведения футбольных соревнований в военное время

Министерство молодежи и спорта Украины совместно с УАФ утвердило положение о проведении футбольных матчей в новом сезоне и дополнительных мерах безопасности в условиях военного времени. Рекомендации по безопасности предоставили Минобороны, МВД, ГСЧС и Нацполиция.

В четверг, 18 августа, было утверждено положение о проведении в Украине соревнований по футболу в условиях военного положения.

Как сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook, рекомендации по безопасности предоставили Минобороны, МВД, ГСЧС и Нацполиция.

Отмечается, что матчи пройдут на стадионах, допущенных к соревнованиям соответствующими военными администрациями, без зрителей. На арены будет допущено ограниченное количество аккредитованных лиц – футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.

На стадионе должен быть план эвакуации и укрытия, которое должно вместить полный состав участников игры и соответствовать нормам безопасности. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

В случае воздушной тревоги диктор на стадионе должен объявить: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие". Арбитр матча сразу прекращает игру и уходит вместе с командами в укрытие.

"Детальная инструкция будет донесена УАФ до всех футбольных клубов, операторов стадионов, областных военных администраций. Я прошу всех максимально ответственно подходить к исполнению. Безопасность прежде всего! Украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить!" – написал Гутцайт.

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возобновление в условиях войны с Россией внутренних чемпионатов по разным видам спорта, а также работу над полным запретом на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

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