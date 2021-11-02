Без звездного бразильца: "Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

В Мадрид прибыли 25 исполнителей.
Донецкий " Шахтер " объявил заявку на выездной поединок 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Об этом сообщает официальный Twitter "горняков".
Так, тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби взял в Мадрид 25 футболистов. Отметим, что вне склада остался звездный 23-летний бразилец — Педриньо. Он продолжает залечивать свою травму.
Итак, полная заявка дончан выглядит следующим образом:
Вратари: Шевченко, Трубин, Пятов;
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков;
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.
Отметим, что "Шахтер" уже прибыл в Испанию в сражение с Королевским клубом.
Киев ✈ Мадрид— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2021
Видео о путешествии «Шахтера» в Испанию на суперматч Лиги чемпионов с «Реалом» #Shakhtar #UCL # РеалШахтер pic.twitter.com/WtkLm6TvE8
- Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется 3 ноября в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи;
- После трех туров в активе мадридцев шесть набранных баллов и второе место в квартете. "Горняки" с одним пунктом замыкают группу.