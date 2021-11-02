Без звездного бразильца: "Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Без звездного бразильца: "Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

В Мадрид прибыли 25 исполнителей.

Донецкий " Шахтер " объявил заявку на выездной поединок 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Об этом сообщает официальный Twitter "горняков".

Так, тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби взял в Мадрид 25 футболистов. Отметим, что вне склада остался звездный 23-летний бразилец — Педриньо. Он продолжает залечивать свою травму.

Итак, полная заявка дончан выглядит следующим образом :

Вратари: Шевченко, Трубин, Пятов;

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков;

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Отметим, что "Шахтер" уже прибыл в Испанию в сражение с Королевским клубом.

Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется 3 ноября в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи;

После трех туров в активе мадридцев шесть набранных баллов и второе место в квартете. "Горняки" с одним пунктом замыкают группу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку