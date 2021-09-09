"Бездельник, он не годится никуда": Фьюри жестко наехал на Усика

Непобежденный британец "разнес" конкурентов в интервью.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри достаточно резко высказался о своих потенциальных соперниках по дивизиону - украинцу Александру Усику, американцу Деонтею Уайлдеру и соотечественнику Энтони Джошуа.

"Я собираюсь нокаутировать Деонтея Уайлдера, и это будет даже быстрее по сравнению с нашим последним боем. Если он не смог победить меня после того, как я отсутствовал три года, то он никогда не победит меня.

Никто из лидеров супертяжелого веса не сможет одолеть меня, потому что являются бездельниками. Уайлдер, Джошуа и Усик - бездельники. По сравнению со мной они никуда не годятся", - цитирует Фьюри Ring News 24.

На счету 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

"Цыганский Король" должен был 24 июля провести третий бой с Уайлдером, но из-за коронавируса в лагере британца поединок перенесли на 9 октября.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку