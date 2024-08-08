"Безграничная благодарность нашим военным": Хижняк прокомментировал завоевание "золота" на Олимпиаде-2024

Украинский боксер Александр Хижняк высказался о завоевании золотой медали на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финальном поединке в весовой категории до 80 кг 29-летний спортсмен из Полтавы раздельным решением судей одержал победу над казахстанем Нурбеком Оралбаем.

"Бесконечная благодарность Господу Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил все эти годы, до Олимпийских игр в Париже, до этой золотой медали. Благодарю Бога за то, что я олимпийский чемпион.

Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и покой в моей стране.

Хотел бы поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша награда вместе. Благодарен своей жене, которая верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Благодарю свою семью, свой город, украинцев и весь мир, что меня поддерживал", – цитирует украинского чемпиона Суспильне Спорт.

Также Хижняк ответил на вопрос, планирует ли переходить в профессиональный бокс, и хочет ли выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

"Эта награда, наверное, откроет новую дверь в моей жизни. Не могу сказать, это профессиональный бокс, или продолжу путь в любителях. Нужно время. Я вернусь домой, проведу время со своей семьей, а уж потом приму решение, как бы хотел дальше продолжать свою жизнь.

У меня много раз спрашивали профессионалы, любители. До сегодняшней секунды отвечал одинаково: для меня было главной целью Олимпийские игры и "золото" в Париже. Вообще не рассматривал, будут ли это профессионалы или любители – все это время была только одна цель – Олимпиада в Париже", — сказал Александр.

Для Хижняка это вторая олимпийская награда в карьере и первая золотая, на Играх-2020 в Токио он был серебряным призером. Тогда Александр дошел до финала в весовой категории до 75 кг, но в бою за "золото" проиграл нокаутом бразильцу Герберту Соузе.

Медаль Хижняка стала восьмой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Еще одну медаль, как минимум серебряную, Украине гарантировал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который вышел в финал. Поединок за "золото" с его участием состоится в четверг, 8 августа. В тот же день еще один представитель нашей страны в греко-римской борьбе Жан Беленюк после поражения в полуфинале сразится за бронзовую награду.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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