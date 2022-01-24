Безудержные эмоции: вратарь эпичным трюком отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Африки (видео)

Радости голкипера сборной Буркина-Фасо просто не было предела.

Вратарь сборной Буркина-Фасо Эрве Коффи безумно радовался выходу своей команды в четвертьфинал Кубка африканских наций.

В поединке 1/8 финала турнира сборная Буркина-Фасо в серии пенальти вырвала победу над Габоном. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. А в серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались номинальные хозяева - 7:6.

После того, как Исмаила Уэдраого реализовал решающий удар, Коффи устроил феерическое празднование вблизи штрафной - голкипер исполнил 5 сальто подряд. Видео фантастической акробатики вратаря быстро разлетелось по Сети и стало вирусным.

В случае вы слушаете #AFCON2021 деяние естеней, Burkina Faso goalkeeper Herve Koffi showed everyone *exactly* how you should celebrate winning a crucial penalty shootout pic.twitter.com/4IW4VEuRcg — Superbru (@Superbru) January 24, 2022

В 1/4 финала Буркина-Фасо встретится с Тунисом, который накануне обыграл Нигерию (1:0). Поединок намечен на 29 января.

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