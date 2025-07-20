ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
329
Время на прочтение
1 мин

Безудержные эмоции: видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Магучих на победу украинца над Дюбуа

Украинский чемпион имел мощную поддержку соотечественников во время поединка на "Уэмбли".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

В Сети опубликовали видео с реакцией известных украинцев на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне за своего соотечественника болели Андрей Шевченко, Михаил Мудрик, Екатерина Усик, Андрей Лунин, Александр Хижняк, Ярослава Магучих и другие украинцы.

После того, как Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа, они взорвались безудержными эмоциями, празднуя победу украинского чемпиона.

Вашему вниманию видео этого яркого эпизода.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie