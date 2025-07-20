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Безудержные эмоции: видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Магучих на победу украинца над Дюбуа
Украинский чемпион имел мощную поддержку соотечественников во время поединка на "Уэмбли".
В Сети опубликовали видео с реакцией известных украинцев на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне за своего соотечественника болели Андрей Шевченко, Михаил Мудрик, Екатерина Усик, Андрей Лунин, Александр Хижняк, Ярослава Магучих и другие украинцы.
После того, как Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа, они взорвались безудержными эмоциями, празднуя победу украинского чемпиона.
Вашему вниманию видео этого яркого эпизода.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.