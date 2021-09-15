Безумие на "Энфилде": "Ливерпуль" ярко перестрелял "Милан" в Лиге чемпионов (видео)

Команды выдали невероятно интересный поединок, забив 5 мячей на двоих.

Английский "Ливерпуль" обыграл итальянский "Милан" в ярком матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Поединок на "Энфилде" завершился со счетом 3:2.

Почти весь первый тайм "мерсисайдцы" доминировали на футбольном поле и создали множество моментов у ворот "россонери". Итальянский клуб регулярно спасал французский голкипер Марк Меньян, который провел великолепный матч. Однако атакующая мощь "красных" была слишком большой, чтобы кипер "россонери" сохранил свои ворота на замке.

Уже на 9-й минуте команда Юргена Клоппа повела в счете. Александр-Арнольд прорвался в штрафную и пробил в дальний угол. Мяч рикошетом от Томори оказался в сетке. УЕФА трактовал это взятие ворот как автогол.

Через четыре минуты "Ливерпуль" получил прекрасный шанс удвоить свое преимущество. Робертсон попал в руку Беннасеру в штрафной "Милана" - рефери назначил пенальти. Однако Салах ударом по центру ворот не переиграл Меньяна с 11-метровой отметки.

Казалось, что у "красных" не возникнет проблем в этой встрече, но перед перерывом гости по-настоящему шокировали "Энфилд". Причем сделали это дважды. Сначала Ребич получил мяч от Леау в штрафной "мерсисайдцев" и послал его в дальний угол, а в следующей атаке Браим Диас добил сферу в пустые ворота после заблокированного Робертсоном удара Эрнандеса.

Очевидно, в перерыве Юрген Клопп имел серьезную беседу со своими подопечными. И уже в начале второй половины матча это дало свои плоды. Салах обыгрался с Ориги и с близкого расстояния пробил мимо Меньяна.

На этом "красные" не остановились и давили на ворота гостей. Благодаря этому и удалось вырвать победу. На 69-й минуте Хендерсон из-за пределов штрафной мастерски отправил мяч в угол после углового и выноса от обороны "Милана".

Видеообзор матча

В другом матче стартового тура группы B мадридский "Атлетико" расписал нулевую ничью с "Порту".

Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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