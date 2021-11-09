Безумие в клетке: украинский боец во время поединка отведал на вкус кровь соперника (видео)

Безумие в клетке: украинский боец во время поединка отведал на вкус кровь соперника (видео)

После необычного ритуала Дмитрий Яцко закончил схватку победой.

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко совершил необычный поступок в поединке против израильтянина Дэвида Альмайо на организованном промоушеном B1 MMA турнире Mad Cage.

Просто во время схватки украинец провел рукой по телу соперника, чтобы достать его кровь, а затем попробовал ее на вкус.

Это произошло перед началом перерыва между раундами. Один из тренеров Яцко сразу принес ему бутылку с водой, чтобы запить попробованный "деликатес".

Видео интересного эпизода промоушен запостил в Instagram, обратившись к Дмитрию: "Как на вкус, друг?" Яцко в комментариях ответил "Бомбовая".

Поединок завершился победой Яцко единогласным решением судей.

Для 23-летнего украинца это был третий бой в смешанных единоборствах и третья победа. Альмайо впервые уступил MMA, до этого в его активе было четыре победы.

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