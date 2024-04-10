Безумная голевая перестрелка: "Барселона" одолела ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Каталонцы забили первыми, затем пропустили дважды, но в итоге одержали волевую победу.

"Барселона" обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Невероятно напряженный поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:3 .

Каталонский клуб вышел вперед под занавес первого тайма – на 37-й минуте Рафинья отправил мяч в пустые ворота после того, как на выходе ошибся голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

На старте второго тайма команда Луиса Энрике переломила ход встречи, дважды поразив ворота "сине-гранатовых". Сначала на 48-й минуте отличным ударом под перекладину забил Усман Дембеле, а всего через три минуты Витинья вывел ПСЖ вперед.

Однако подопечные Хави смогли ответить. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль, воспользовавшись классным забросом от Педри, который только перед этим появился на замену.

А на 77-й минуте Андреас Кристенсен ударом головой замкнул подачу Илкая Гюндогана с углового, чем принес "Барселоне" победу.

Обзор матча ПСЖ – "Барселона"

Ответный поединок между "Барселоной" и ПСЖ запланирован на вторник, 16 апреля, в Испании.

Отметим, что в полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.

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