Безумная интрига в борьбе за титул АПЛ: "Манчестер Сити" вплотную приблизился к "Арсеналу"

"Манчестер Сити" дома разгромил "Кристалл Пэлас" в перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме команда Хосепа Гвардиолы дважды поразила ворота финалиста Лиги конференций. На 32-й минуте счет открыл Антуан Семенио, а на 40-й преимущество "горожан" укрепил Омар Мармуш. Два ассиста занес в свой актив Фил Фоден.

После перерыва "небесно-голубые" забили еще один мяч — на 84-й минуте Савиньо отличился с передачи Райана Шерки.

После этой победы "Манчестер Сити" (77 очков) остался на втором месте в АПЛ, но сократил отставание от лидера чемпионата "Арсенала" до 2 баллов.

До завершения сезона АПЛ "горожане" и "канониры" проведут по два матча и в заочной борьбе определят чемпиона: "Манчестер Сити" сыграет с "Борнмутом" (19 мая) и "Астон Виллой" (24 мая), тогда как "Арсенал" встретится с "Бернли" (18 мая) и "Кристал Пэлас" (24 мая).

Кроме того, "Манчестер Сити" 16 мая сразится с "Челси" в финале Кубка Англии. В то же время "Арсенал" 30 мая будет противостоять французскому ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

