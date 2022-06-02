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"Безумная победа для ВСУ, Уэльсу приготовиться": реакция соцсетей на триумф сборной Украины в плей-офф отборе к ЧМ-2022

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"Безумная победа для ВСУ, Уэльсу приготовиться": реакция соцсетей на триумф сборной Украины в плей-офф отборе к ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Болельщики остались в восторге от игры, а главное – от результата, в полуфинальном матче квалификации к Чемпионату мира-2022 против Шотландии.

Так, фанаты в соцсетях выразили восхищение игрой команды Александра Петракова и отметили, что это очень нужно для поддержки военным, которые защищают Украину от российских оккупантов.

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Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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