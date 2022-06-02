"Безумная победа для ВСУ, Уэльсу приготовиться": реакция соцсетей на триумф сборной Украины в плей-офф отборе к ЧМ-2022

"Безумная победа для ВСУ, Уэльсу приготовиться": реакция соцсетей на триумф сборной Украины в плей-офф отборе к ЧМ-2022

Болельщики остались в восторге от игры, а главное – от результата, в полуфинальном матче квалификации к Чемпионату мира-2022 против Шотландии.

Так, фанаты в соцсетях выразили восхищение игрой команды Александра Петракова и отметили, что это очень нужно для поддержки военным, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Даже я была на корвалоле последние 15 мин на матче Украина – Шотландия



Поздравляю, всех сладунов

[где-то были долбные, конечно, но все же наши сладуны] — Чечевица не придумала ник ( @chechevitsaaaa )

⚽️ Шотландия – Украина 1:3



Украина выходит в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.



ВЩАЩЩИЩАЩВ Я ГОРДУСЬ ВАМИ МАЛЬЧИКИ,ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ,ВШАЩАЩ — risha(ира)|горжусь Родиной (@riseok_) June 1, 2022

Шотландия: Украина 1:3

Поздравляю Украину с победой!

И игра, и поведение трибун говорят о том, что Украина и ее поддержка невероятны!

У хуйло никакого шанса ни в чем!

Пусть наши теперь победят Уэльс в финале отбора 5 июня!

Слава Украине! – Александр Бригинец (@bryhynets) June 2, 2022

Смотрю футбол... Мне кажется, у украинцев тупо у всех проснулись какие-то суперсилы, потому что это улет какой-то! Украина – Шотландия 2-0, и это только начало 2 тайма. — Natalie #SaveAzov (@forsnat) Июнь 1, 2022

Не нужно объяснять, что эта победа означает для нас

Эта победа – это небольшая частица для победы Украины в войне с орками ✊

Все игроки молодцы! Довбик снова забил гол в Глазго

Безумная победа для ВСУ! Они заслужили и страна заслужила #Шотландия #Украина pic.twitter.com/ho89M5v0Vu — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) Июнь 1, 2022

Шотландия 1 – 3 Украина



Каждый раз, когда ты думаешь, что украинцы тебя больше не удивят. Они это делают снова и снова pic.twitter.com/fkHRk5POPe — Olilog (@Olilogg) 1 июня 2022

⚽ извиняйте, шотландцы но Украина сейчас должна побеждать ✊



Шотландия 1 – 3 Украина — хороший курвовед (@her_na_lnr) June 1, 2022

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.