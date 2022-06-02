"Безумная победа для ВСУ, Уэльсу приготовиться": реакция соцсетей на триумф сборной Украины в плей-офф отборе к ЧМ-2022

Болельщики остались в восторге от игры, а главное – от результата, в полуфинальном матче квалификации к Чемпионату мира-2022 против Шотландии.
Так, фанаты в соцсетях выразили восхищение игрой команды Александра Петракова и отметили, что это очень нужно для поддержки военным, которые защищают Украину от российских оккупантов.
Даже я была на корвалоле последние 15 мин на матче Украина – Шотландия— Чечевица не придумала ник ( @chechevitsaaaa )
Поздравляю, всех сладунов
[где-то были долбные, конечно, но все же наши сладуны]
⚽️ Шотландия – Украина 1:3— risha(ира)|горжусь Родиной (@riseok_) June 1, 2022
Украина выходит в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
ВЩАЩЩИЩАЩВ Я ГОРДУСЬ ВАМИ МАЛЬЧИКИ,ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ,ВШАЩАЩ
Шотландия: Украина 1:3– Александр Бригинец (@bryhynets) June 2, 2022
Поздравляю Украину с победой!
И игра, и поведение трибун говорят о том, что Украина и ее поддержка невероятны!
У хуйло никакого шанса ни в чем!
Пусть наши теперь победят Уэльс в финале отбора 5 июня!
Слава Украине!
Смотрю футбол... Мне кажется, у украинцев тупо у всех проснулись какие-то суперсилы, потому что это улет какой-то! Украина – Шотландия 2-0, и это только начало 2 тайма.— Natalie #SaveAzov (@forsnat) Июнь 1, 2022
Не нужно объяснять, что эта победа означает для нас— Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) Июнь 1, 2022
Эта победа – это небольшая частица для победы Украины в войне с орками ✊
Все игроки молодцы! Довбик снова забил гол в Глазго
Безумная победа для ВСУ! Они заслужили и страна заслужила #Шотландия #Украина pic.twitter.com/ho89M5v0Vu
Украина-Шотландия 3-1Наши молодцы✌️– Виктор (@BjHxCz3udYhKiOD) June 1, 2022
Шотландия 1 – 3 Украина— Olilog (@Olilogg) 1 июня 2022
Каждый раз, когда ты думаешь, что украинцы тебя больше не удивят. Они это делают снова и снова pic.twitter.com/fkHRk5POPe
⚽ извиняйте, шотландцы но Украина сейчас должна побеждать ✊— хороший курвовед (@her_na_lnr) June 1, 2022
Шотландия 1 – 3 Украина
Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.