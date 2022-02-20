Безумная развязка: "Тоттенхэм" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Шпоры" сенсационно нанесли поражение лидеру чемпионата.

Лондонский "Тоттенхэм" неожиданно победил "Манчестер Сити" в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги - 2:3 .

Уже на 4-й минуте Деян Кулусевски вывел "шпор" вперед. "Горожане" ответили голом Илкая Гюндогана на 33-й минуте. Во втором тайме подопечные Антонио Конте снова повели в счете - Харри Кейн забил на 59-й минуте.

А вот концовка поединка показалась просто невероятной: сначала на 90+2 минуте Рияд Марез реализовал пенальти и, казалось, спас "Сити" от поражения. Однако на этом матч не завершился. На 90+5 минут Кейн оформил дубль и принес лондонцам победу.

Украинец Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на эту встречу, но так и не вышел из скамейки запасных.

Обзор матча

Таким образом, прервалась 15-матчевая серия горожан без поражений в Чемпионате Англии, которая началась в ноябре прошлого года. На этом отрезке подопечные Гвардиолы одержали 14 побед и однажды сыграли вничью.

"Манчестер Сити" с 63-ю очками продолжает лидировать в АПЛ, но "Ливерпуль" уже наступает на пятки. Команда Юргена Клоппа сократила отставание от "горожан" до 6 баллов плюс имеет игру в запасе.

"Шпоры" (39 пунктов) прервали трехматчевую серию поражений в АПЛ и поднялись на седьмое место турнирной таблицы.

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