Безумные эмоции: как красавица-прыгунья Бех-Романчук болела мужа на Олимпиаде-2020 (видео)

Михаил Романчук выиграл для Украины четвертую медаль в Токио и заставил жену гордиться собой.
29 июля украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх-2020. Наш спортсмен финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем.
Во время финального заплыва на трибунах Михаила бурно поддерживала его жена - легкоатлетка Марина, которая в Токио поборется в секторе для прыжков в длину.
Она очень эмоционально переживала за возлюбленного в течение всего финального заплыва и не смогла скрыть разочарования, когда Романчук выиграл лишь "бронзу". Украинец был главным претендентом на золотую награду, потому бронзовая медаль точно не воспринимается как грандиозный успех.
В квалификации Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим. По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.
В соцсетях Бех-Романчук написала, что гордится и бесконечно любит своего мужа.
"Мой бронзовый медалист Олимпиады Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди! Я всегда с тобой. Люблю безгранично", - написала Марина в Instagram.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.