Безумные эмоции: как красавица-прыгунья Бех-Романчук болела мужа на Олимпиаде-2020 (видео)

Михаил Романчук выиграл для Украины четвертую медаль в Токио и заставил жену гордиться собой.

29 июля украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх-2020. Наш спортсмен финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Во время финального заплыва на трибунах Михаила бурно поддерживала его жена - легкоатлетка Марина, которая в Токио поборется в секторе для прыжков в длину.

Она очень эмоционально переживала за возлюбленного в течение всего финального заплыва и не смогла скрыть разочарования, когда Романчук выиграл лишь "бронзу". Украинец был главным претендентом на золотую награду, потому бронзовая медаль точно не воспринимается как грандиозный успех.

В квалификации Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим. По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.

В соцсетях Бех-Романчук написала, что гордится и бесконечно любит своего мужа.

"Мой бронзовый медалист Олимпиады Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди! Я всегда с тобой. Люблю безгранично", - написала Марина в Instagram.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

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