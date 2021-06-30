Безумные эмоций, дикие объятия и слезы счастья: как в фан-зонах радовались исторической победе Украины над Швецией

Безумные эмоций, дикие объятия и слезы счастья: как в фан-зонах радовались исторической победе Украины над Швецией

Андрей Шевченко вывел национальную сборную в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Невероятная игра национальная команды по футболу, которая вырвала победу над Швецией (2: 1) в 1/8 финала Евро-2020, объединила всю Украину. Болельщики из разных уголков страны безумно радовались историческому выхода сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы. Эмоции брали верх: были крики радости, слезы счастья, зажженные файеры и сигналы водителей, которые в минуты триумфа наших находились за рулем. В этот вечер Украина не спала, в этот вечер Украина праздновала.

Как это было в фан-зонах в регионах, смотрите и читайте в материале ТСН.ua.

"Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя", — сказал президент Владимир Зеленский и был прав.

Киев

Бурные эмоций бушевали в столице, когда на последних минутах добавленного времени мяч, который забил Артем Довбик, вывел Украину в четвертьфинал. Безумныая радость, искренние объятия и слезы охватили болельщиков за самое большое достижение страны на Чемпионатах Европы.

фото/Сергей Нужненко, "Радио Свобода"

фото/Сергей Нужненко, "Радио Свобода"

Как только болельщики начали петь гимн Украины, наша сборная забила решающий мяч.

На столичных трассах в пробке водители тоже не сдерживались — победу "сине-желтых" сопровождали сигналами из своих автомобилей.

Львов

Счастью после финального свистка не было предела и в болельщиков во Львове.

Ровно

Фан-зоны по всей стране собрали поклонников футбола и просто тех, кто стремился поддержать национальную команду в важном для Украины матче. Волной радости встретили победу в том числе и в Ровно.

Харьков

В Харькове от триумфа украинских футболистов болельщицы прыгали от радости.

Кривой Рог

"Как Восточный-2 и -3 болели за Украину и праздновали их победу", — пишут болельщики в соцсетях и делятся фотографиями и видео из фан-зоны в Кривом Роге Днепропетровской области.

Донбасс

На Донбассе болельщики поддерживали сборную Украины и искренне радовались за одержанную победу "сине-желтых". В частности, в Краматорске Донецкой области футбольные фанаты в начале матча спели гимн Украины, а в конце поединка не сдерживали эмоций.

фото/Павел Кириленко

фото/Павел Кириленко

"Краматорск, Донецкая область, вся Украина с вами, ребята! Спасибо за невероятные эмоции! Героям слава!", — поздравил наших футболистов председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

фото/Павел Кириленко

В оккупированном Донецке тоже болели за сборную Украины. Пост поддержки национальной команды в соцсети быстро собрал проукраинских болельщиков в комментариях.

скриншот/"Типичный Донецк"

В луганских сообществах отдельного поста по выходу Украины в 1/4 Чемпионата Европы не нашлось, но под другими постами все равно жители Луганщины делились радостными комментариями.

Одесса

Скандировали "Украина" и размахивали украинским флагом в Одессе. Болельщики бурно отреагировали на победу и Украины над Швецией.

Футбольные фанатки взорвались шквалом эмоций.

Также одесские болельщики отличились креативностью. Фаны с помощью проектора вывели изображение матча сборной на грузовик и так следили за игрой.

Напомним, ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. К слову, лучшим игроком поединка УЕФА признал Александра Зинченко, на счету которого гол и ассист. После матча игрок "Манчестер Сити" расплакался и назвал рецепт успеха.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Читайте также:

Новости Украины: футбольная сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку