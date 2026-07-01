Безумные эмоции: мексиканские фанаты громко отпраздновали выход сборной в 1/8 финала ЧМ-2026

Мексиканские болельщики / © Associated Press

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Мексиканские болельщики феерически отпраздновали выход своей сборной в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

В ночь на 1 июля команда Хавьера Агирре в 1/16 финала разобралась с Эквадором. (2:0), завоевав путевку в следующий раунд турнира.

Победа над эквадорцами стала для мексиканцев первой в плей-офф Мундиалей с домашнего ЧМ-1986, когда в 1/8 финала они обыграли Болгарию (2:0).

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После выхода в четвертьфинал турнира Мексика потерпела серию из семи поражений на стадии плей-офф — вылетала в 1/8 с ЧМ-1994 по ЧМ-2018. На ЧМ-1990 сборная была отстранена от участия, а на ЧМ-2022 она не смогла преодолеть групповой этап.

После долгих 40 лет ожидания мексиканцы наконец-то снова победили в матче плей-офф ЧМ. Это доставило огромную радость фанатам — больше 800 тысяч человек собрались возле Ангела Независимости в центре Мехико, чтобы разделить радость от триумфа своей команды.

Мексиканские болельщики / © Associated Press

Мексиканские болельщики / © Associated Press

Они размахивали национальными флагами, громко пели и запускали фейерверки.

Отметим, что сборная Мексики еще не пропустила ни одного мяча на ЧМ-2026. До матча 1/16 финала против Эквадора подопечные Агирре заняли первое место в группе A, обыграв ЮАР (2:0), одолев Южную Корею (1:0) и разгромив Чехию (3:0).

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В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Англия — ДР Конго, который состоится в среду, 1 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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