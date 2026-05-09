Безумные эмоции: сборная Украины по хоккею поблагодарила Литву после выхода в элиту чемпионата мира
"Сине-желтые" вернулись в элиту мирового хоккея после 20-летнего отсутствия.
Сборная Украины по хоккею поблагодарила команду Литвы, которая помогла "сине-желтым" выйти в элитный дивизион чемпионата мира.
Благодаря ничейному результату в основное время матча заключительного тура ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IА между Польшей и Литвой украинцы сохранили второе место, не позволив полякам обойти себя, и повысились в классе.
Литовцы же, которые обыграли поляков в овертайме, сохранили прописку в дивизионе IA (второй по престижности — прим.), обойдя в борьбе за "выживание" японцев.
После завершения этого поединка украинские хоккеисты громкими аплодисментами встретили игроков литовской сборной, поблагодарив их за отобранные у поляков очки.
Соответствующее видео Федерация хоккея Украины опубликовала на своей странице в Instagram.
Также по Сети разлетелось видео, как сборная Украины безумными эмоциями отреагировала на свое возвращение в элиту мирового хоккея — последний раз наша команда играла там еще в 2007 году.
В этом году сборная Украины во второй раз подряд играла на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).
Теперь же "сине-желтые" наконец-то завоевали повышение в классе. Подопечные Дмитрия Христича выиграли три из пяти матчей на турнире, набрав 10 очков.
Кроме украинцев, в элитный дивизион также вышел Казахстан (13 баллов), который победил во всех пяти поединках.
ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе с участием сборной Украины состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.
Напомним, что сборная Украины провела девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.