Безумные эмоции: сборная Украины по хоккею поблагодарила Литву после выхода в элиту чемпионата мира

Сборная Украины по хоккею поблагодарила команду Литвы, которая помогла "сине-желтым" выйти в элитный дивизион чемпионата мира.

Благодаря ничейному результату в основное время матча заключительного тура ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IА между Польшей и Литвой украинцы сохранили второе место, не позволив полякам обойти себя, и повысились в классе.

Литовцы же, которые обыграли поляков в овертайме, сохранили прописку в дивизионе IA (второй по престижности — прим.), обойдя в борьбе за "выживание" японцев.

После завершения этого поединка украинские хоккеисты громкими аплодисментами встретили игроков литовской сборной, поблагодарив их за отобранные у поляков очки.

Соответствующее видео Федерация хоккея Украины опубликовала на своей странице в Instagram.

Также по Сети разлетелось видео, как сборная Украины безумными эмоциями отреагировала на свое возвращение в элиту мирового хоккея — последний раз наша команда играла там еще в 2007 году.

В этом году сборная Украины во второй раз подряд играла на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).

Теперь же "сине-желтые" наконец-то завоевали повышение в классе. Подопечные Дмитрия Христича выиграли три из пяти матчей на турнире, набрав 10 очков.

Кроме украинцев, в элитный дивизион также вышел Казахстан (13 баллов), который победил во всех пяти поединках.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе с участием сборной Украины состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.

Напомним, что сборная Украины провела девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

