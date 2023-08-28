Безумные качели с 7 голами: "Барселона" в феерическом матче Ла Лиги осилила "Вильярреал" (видео)

Команда Хави пропустила трижды, но все равно сумела одержать победу.

"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в зрелищном поединке 3-го тура испанской Ла Лиги – 3:4 .

Каталонцы быстро забили дважды – на 12-й минуте счет в матче открыл Гави, а через три минуты Фрэнки де Йонг увеличил преимущество "сине-гранатовых".

Еще до перерыва "Желтая субмарина" нашла силы отыграться усилиями Хуана Фойта и Александера Серлота, которые отличились на 26-й и 40-й минутах соответственно.

В начале второго тайма хозяева даже вышли вперед – точный удар нанес Алекс Баэна.

Однако подопечные Хави проявили характер и сумели одержать волевую победу. На 68-й минуте Ферран Торрес восстановил паритет в матче, а еще через три минуты Роберт Левандовски забил решающий мяч.

Обзор матча

После этой победы "Барселона" (7 очков) вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Вильярреал" имеет три балла и идет 13-м.

В следующем туре "блаугранас" 3 сентября на выезде сыграют против "Осасуны", а "Желтая субмарина" 1 сентября отправится в гости к "Кадису".

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