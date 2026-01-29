Безумным голом в ворота "Реала": Трубин вошел в историю Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вошел в историю Лиги чемпионов.

24-летний украинский голкипер забил гол на последних секундах матча заключительного тура основного этапа против мадридского "Реала".

На 90+8-й минуте поединка Трубин ударом головой замкнул подачу со штрафного и вывел португальский клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Анатолий стал лишь пятым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в чужие ворота. Остальные четыре: Ханс-Йорг Бутт, Синан Болат, Винсент Эньеама и Иван Проведель.

Трубин является третьим голкипером, которому удалось отличиться с игры – раньше это делали Болат и Проведель.

Анатолий также стал первым вратарем, который забил мадридскому "Реалу" в еврокубках.

Кроме того, это первый случай, когда гол вратаря напрямую обеспечил команде путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

