Безумный ажиотаж: билеты на бой Джошуа - Усик продали за сутки

Чемпионская битва состоится 25 сентября в Лондоне.

Все билеты на на поединок между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа были раскуплены за сутки после старта продажи.

Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing на своей странице в Instagram.

Отметим, что билеты стоили от 40 до 2000 фунтов стерлингов. Если перевести в гривны, то за самый дешевый билет любителям бокса пришлось отдать около 1500 гривен, а за самый дорогой больше 75 тысяч гривен.

На кону в поединке Джошуа - Усик будут все три титула в супертяжелом весе, принадлежащие британскому чемпиону. По словам промоутера украинца Александра Красюка, в контракте на бой есть опция реванша, если Джошуа проиграет.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что появилось огненное промо к бою Джошуа - Усик.

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