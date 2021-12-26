Безумный Boxing Day: "Манчестер Сити" с Зинченко победил "Лестер" в суперголевом матче АПЛ

Безумный Boxing Day: "Манчестер Сити" с Зинченко победил "Лестер" в суперголевом матче АПЛ

Команды забили девять мячей на двоих.

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги. В первый игровой день рождественского периода - Boxing Day - "горожане" и "лисы" устроили фантастическую "перестрелку", завершившуюся в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы - 6:3 .

Уже за первые 25 минут встречи "небесно-голубые" четырежды поразили ворота гостей. Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган отличились с игры, а Рияд Марез и Рахим Стерлинг реализовали пенальти.

Во втором тайме "Лестер" неожиданно сократил отставание до минимума, отквитав три мяча. С 55-й до 66-й минуты в воротах "горожан" расписались Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо.

Казалось, назревает грандиозный камбэк, но на 69-й минуте Эмерик Ляпорт несколько успокоил болельщиков "Сити", вернув своему клубу преимущество в два мяча. А на 87-й минуте Стерлинг оформил дубль и установил окончательный счет в этом мегарезультативном поединке.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и пробыл на поле до финального свистка.

"Манчестер Сити" (47 очков) лидирует в таблице АПЛ. Отрыв от имеющего матч в запасе "Ливерпуля" вырос до 6 баллов. "Лестер" с 22 пунктами занимает 9-ю позицию.

В следующем матче АПЛ "горожане" 29 декабря на выезде сыграют с "Брентфордом", а "лисы" днем раньше дома встретятся с "Ливерпулем".

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