Безумный камбэк: "Барселона" одолела "Атлетико" и вернула себе лидерство в Ла Лиге (видео)

Каталонцы уступали с разницей в два мяча, но сумели одержать волевую победу.

"Барселона" на выезде победила "Атлетико" в центральном матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 2:4 .

"Матрацники" открыли счет в конце первого тайма – на 45-й минуте отличился Хулиан Альварес. На 70-й минуте Александер Серлот укрепил преимущество команды Диего Симеоне.

Однако каталонцам удалось совершить невероятный камбэк. Голами Роберта Левандовски и Феррана Торреса на 72-й и 78-й минутах соответственно паритет в матче был восстановлен.

А в компенсированное время подопечные Ханси Флика вырвали победу – на 90+2-й минуте забил Ламин Ямаль, а на 90+8-й жирную точку в этом поединке поставил Ферран Торрес, оформив дубль.

Обзор матча "Атлетико" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Барселона" (60 очков) вернулась на первое место в таблице Ла Лиги. "Сине-гранатовые" имеют одинаковое с мадридским "Реалом" количество зачетных баллов, но провели на одну игру меньше. "Атлетико" (56 пунктов) остался на третьей позиции.

В следующем туре Примеры "блаугранас" 30 марта примут "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, а "матрасники" днем ранее в гостях сразятся с "Эспаньолом".

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