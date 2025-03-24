Безумный камбэк не помог: Германия и Италия определили полуфиналиста Лиги наций (видео)

"Скуадра Адзурра" отыгралась с 0:3, но в следующую стадию все равно вышли немцы.

Сборные Германии и Италии разошлись результативной ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 3:3 .

В первой игре между командами, которая состоялась 20 марта в Милане, Германия осилила Италию со счетом 2:1.

Во втором поединке Бундестим устроила гостям разгром в первом тайме. Ворота "Скуадры Адзурры" поразили Йозуа Киммих (с пенальти), Джамал Мусиала и Тим Кляйндинст.

Во второй половине встречи итальянцы совершили безумный камбек, ответив своими тремя голами. Дубль оформил Мойзе Кин. Третий мяч с пенальти забил Джакомо Распадори.

Итак, по сумме двух матчей Германия победила Италию со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги наций, где встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Дания – Португалия.

Обзор матча Германия – Италия

Будет добавлен в скором времени.

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