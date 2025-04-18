Безумный камбэк в экстра-таймах: "Манчестер Юнайтед" прорвался в полуфинал Лиги Европы (видео)

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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"Манчестер Юнайтед" одолел "Лион" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась со счетом 5:4 по итогам экстра-таймов.

Первая игра между командами неделю назад закончилась вничью 2:2.

На 10-й минуте второго матча "манкунианцев" вывел вперед Мануэль Угарте. На 45+1-й минуте преимущество МЮ укрепил Диогу Далот.

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Во втором тайме "Лион" сумел сравнять счет: Корентен Толиссо и Николас Тальяфико забили на 71-й и 78-й минутах соответственно.

Таким образом, игра перешла в экстра-таймы. Там французский клуб был вынужден играть в меньшинстве, ведь на 89-й минуте Толиссо заработал вторую желтую карточку и удаление.

В овертаймах сначала "Лион" забил два мяча: на 105-й минуте отличился Райан Шерки, а на 110-й минуте Александр Ляказетт реализовал пенальти.

Однако "красные диволы" сумели оформить безумный камбэк благодаря голам Бруну Фернандеша (114-я минута, с пенальти), Кобби Мейну (120-я минута) и Гарри Магуайра (120+1-я минута).

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Лион"

Будет добавлен в скором времени.

Итак, "Манчестер Юнайтед" победил "Лион" со счетом 7:6 по итогам двух встреч и пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с "Атлетиком" Бильбао.

Другую путевку в финал Лиги Европы разыграют норвежский "Буде-Глимт" и "Тоттенхэм".

Матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 1 и 8 мая.

Финал турнира запланирован 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.