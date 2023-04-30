Безумный сюжет: "Ливерпуль" в сверхрезультативном матче-триллере вырвал победу у "Тоттенхэма"

"Шпоры" сумели отыграть три мяча, но все же потерпели поражение.

"Ливерпуль" на своем стадионе обыграл "Тоттенхэм" в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 4:3 .

Команда Юргена Клоппа трижды отличилась в первые 15 минут. Голы забивали Кертис Джонс, Луис Диас и Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

Под занавес первого тайма "шпоры" отквитали один мяч усилиями Харри Кейна. После перерыва гости сумели сравнять счет – на 77-й минуте забил Сон Хын Мин, а на последней минуте основного времени паритет в игре восстановил Ришарлисон.

И все же "мерсисайдцы" вырвали победу. На 90+4-й минуте решающий мяч записал в свой актив Диогу Жота.

"Ливерпуль" (56 очков) вышел на пятое место в АПЛ. "Ливерпуль" (54 балла) опустился на шестую строчку.

3 мая "красные" проведут перенесенный матч 28-го тура с "Фулхэмом", а "шпоры" в рамках 35-го тура АПЛ 6 мая примут "Кристал Пэлас".

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