"Безумный зверь и незаурядная личность": экс-соперник Кличко щедро расхвалил Усика

Шеннон Бриггс аргументировал, почему с украинским чемпионом не стоит таскаться в ринге.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс высказался о обладателе титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александре Усике.

Экс-соперник Виталия Кличко, который судейским решением проиграл нынешнему мэру Киева в 2010 году, рассыпался в комплиментах в адрес Усика, а также назвал условия, при которых украинский чемпион проиграет.

"Усик - зверь, он ненормальный. Он необычный человек, понимаете? Усик - незаурядная личность, поэтому с ним трудно драться. С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет свою хватку, перестанет быть голодным, потому что заработал денег и достиг всего. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать с таким бойцом.

Усик тренируется как зверь. Я слышал, что ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это безумие", - цитирует Бриггса fightnews.info.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Реванш Усика и Джошуа намерены провести весной 2022 года. Букмекеры уже определили фаворита боя-реванша Усик - Джошуа.

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