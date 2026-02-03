Биатлон на Олимпиаде-2026: расписание всех гонок и где смотреть

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026, которые будут проходить в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, стартуют соревнования по биатлону.

Биатлонные гонки примет Антхольц-Антерсельва. Откроется соревновательная программа смешанной эстафетой.

Также медали в биатлоне на Олимпиаде-2026 будут разыграны в индивидуальных гонках, спринтах, персьютах, эстафетах и масс-стартах.

Расписание биатлонных гонок на Олимпиаде-2026

Воскресенье, 8 февраля

15:05. Смешанная естафета

Вторник, 10 февраля

14:30. Индивидуальная гонка, мужчины

Среда, 11 февраля

15:15. Индивидуальная гонка, женщины

Пятница, 13 февраля

15:00. Спринт, мужчины

Суббота, 14 февраля

15:00. Спринт, женщины

Воскресенье, 15 февраля

12:15. Гонка преследования, мужчины

15:45. Гонка преследования, женщины

Вторник, 17 февраля

15:30. Эстафета, мужчины

Среда, 18 февраля

15:45. Эстафета, женщины

Пятница, 20 февраля

15:15. Масс-старт, мужчины

Суббота, 21 февраля

15:15. Масс-старт, женщины

Биатлон на Олимпиаде-2026: где смотреть

В Украине все биатлонные гонки Олимпиады-2026 будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за награды в 11 видах спорта.