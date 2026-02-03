- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон на Олимпиаде-2026: расписание всех гонок и где смотреть
С 8 по 21 февраля на Олимпийских играх-2026 пройдут соревнования по биатлону.
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026, которые будут проходить в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, стартуют соревнования по биатлону.
Биатлонные гонки примет Антхольц-Антерсельва. Откроется соревновательная программа смешанной эстафетой.
Также медали в биатлоне на Олимпиаде-2026 будут разыграны в индивидуальных гонках, спринтах, персьютах, эстафетах и масс-стартах.
Расписание биатлонных гонок на Олимпиаде-2026
Воскресенье, 8 февраля
15:05. Смешанная естафета
Вторник, 10 февраля
14:30. Индивидуальная гонка, мужчины
Среда, 11 февраля
15:15. Индивидуальная гонка, женщины
Пятница, 13 февраля
15:00. Спринт, мужчины
Суббота, 14 февраля
15:00. Спринт, женщины
Воскресенье, 15 февраля
12:15. Гонка преследования, мужчины
15:45. Гонка преследования, женщины
Вторник, 17 февраля
15:30. Эстафета, мужчины
Среда, 18 февраля
15:45. Эстафета, женщины
Пятница, 20 февраля
15:15. Масс-старт, мужчины
Суббота, 21 февраля
15:15. Масс-старт, женщины
Биатлон на Олимпиаде-2026: где смотреть
В Украине все биатлонные гонки Олимпиады-2026 будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за награды в 11 видах спорта.