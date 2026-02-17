Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты мужской эстафеты – как выступила Украина

Тарас Лесюк / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась мужская эстафета по биатлону.

За сборную Украины в ней бежали Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" финишировали на 16-м месте.

Первый этап Пидручный закончил на шестом месте. На втором Борковский потерял восемь позиций и передал эстафету 14-м.

На третьем этапе Мандзын поднял украинскую команду на шестую строчку. Но удержать ее на последнем этапе Лесюк не сумел – он финишировал лишь 16-м, заработав два штрафных круга на заключительной стрельбе.

"Золото" в мужской эстафете завоевала Франция, "серебро" выиграла Норвегия, а бронзовым призером стала Швеция.

Отметим, что французы впервые в истории стали победителями мужской эстафеты на Олимпийских играх.

Олимпиада-2026. Биатлон. Эстафета, мужчины

1. Франция – 1:19:55.2

2. Норвегия – +9.8

3. Швеция – +57.5

4. Германия – +1:48.3

5. США – +2:27.4

6. Чехия – +2:31.3

...

16. Украина +5:12.2

Полное видео гонки

Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет женская эстафета, которая состоится в среду, 18 февраля. Начало – в 15:45 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.