Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты мужской гонки преследования
Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Виталий Мандзын.
В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась мужская гонка преследования по биатлону.
Украину в ней представляли двое биатлонистов: Виталий Мандзын (стартовал 24-м по итогам спринта) и Дмитрий Пидручный, который начал гонку 27-м.
Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Мандзын, который с тремя промахами занял 16-е место. Пидручный с двумя штрафными кругами финишировал 20-м.
"Золото" завоевал швед Мартин Понсилуома, серебряным призером стал норвежец Стурла Легрейд, а "бронзу" выиграл француз Эмильен Жаклен.
Олимпиада-2026. Биатлон. Гонка преследования, мужчины
1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+0) 31:11.9
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0)+20.6
3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+2)+29.7
4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +39.5
5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+1) +44.8
6. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+1+1) +1:06.6
...
16. Виталий Мандзын (Украина, 1+1+1+0) +2:44.1
20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+1) +3:01.3
Полное видео гонки
Сегодня на Олимпиаде-2026 также состоится женская гонка преследования по биатлону, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину представят Юлия Джима (будет стартовать 24-й), Александра Меркушина (42-й) и Кристина Дмитренко (54-й).
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.