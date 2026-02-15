Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты мужской гонки преследования

Виталий Мандзын / © Associated Press

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась мужская гонка преследования по биатлону.

Украину в ней представляли двое биатлонистов: Виталий Мандзын (стартовал 24-м по итогам спринта) и Дмитрий Пидручный, который начал гонку 27-м.

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Мандзын, который с тремя промахами занял 16-е место. Пидручный с двумя штрафными кругами финишировал 20-м.

"Золото" завоевал швед Мартин Понсилуома, серебряным призером стал норвежец Стурла Легрейд, а "бронзу" выиграл француз Эмильен Жаклен.

Олимпиада-2026. Биатлон. Гонка преследования, мужчины

1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+0) 31:11.9

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0)+20.6

3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+2)+29.7

4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +39.5

5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+1) +44.8

6. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+1+1) +1:06.6

...

16. Виталий Мандзын (Украина, 1+1+1+0) +2:44.1

20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+1) +3:01.3

Полное видео гонки

Сегодня на Олимпиаде-2026 также состоится женская гонка преследования по биатлону, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину представят Юлия Джима (будет стартовать 24-й), Александра Меркушина (42-й) и Кристина Дмитренко (54-й).

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.