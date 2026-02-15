Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты женской гонки преследования

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась женская гонка преследования по биатлону.

Украину в ней представляли три биатлонистки: Юлия Джима (стартовала 24-й по итогам спринта), Александра Меркушина (42-й) и Кристина Дмитренко (54-й).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Джима, которая заняла 43-е место. Дмитренко стала 45-й, а Меркушина – 48-й.

"Золото" завоевала итальянка Лиза Виттоцци, "серебро" выиграла норвежка Марен Киркейде, а бронзовой призеркой стала финка Суви Минкинен.

Олимпиада-2026. Биатлон. Гонка преследования, женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8

2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8

3. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3

4. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+1)+49.4

5. Осеан Мишлон (Франция, 2+0+1+1) +57.1

6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+2) +1:08.0

...

43. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +4:09.6

45. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+2) +4:22.1

48. Александра Меркушина (Украина, 0+2+2+1) +4:33.6

Полное видео гонки

Отметим, что сегодня на Олимпиаде-2026 также состоялась мужская гонка преследования по биатлону, где два украинца финишировали в топ-20.

Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет мужская эстафета, которая состоится во вторник, 17 февраля. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.