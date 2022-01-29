Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут соревнования по биатлону.
В пятницу, 4 февраля, стартуют соревнования по биатлону на Олимпийских играх-2022, которые пройдут в китайском Пекине.
Биатлонисты разыграют медали в шести дисциплинах. Гонки запланированы на 5-19 февраля в утренние часы для Украины.
Отметим, что гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут.
Календарь олимпийского турнира по биатлону в Пекине-2022:
5 февраля
11:00 — Смешанная эстафета
7 февраля
11:00 – Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
8 февраля
10:30 – Индивидуальная гонка, мужчины, 20км
11 февраля
11:00 – Спринт, женщины, 7,5 км
12 февраля
11:00 – Спринт, мужчины, 10 км
13 февраля
11:00 – Гонка преследования, женщины, 10 км
12:45 – Гонка преследования, мужчины, 12,5 км
15 февраля
11:00 – Эстафета, мужчины, 4х7,5 км
16 февраля
09:45 – Эстафета, женщины, 4х6 км
18 февраля
11:00 – Масс-старт, мужчины, 15 км
19 февраля
11:00 – Масс-старт, женщины, 12,5 км
- Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.
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