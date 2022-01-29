Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут соревнования по биатлону.

В пятницу, 4 февраля, стартуют соревнования по биатлону на Олимпийских играх-2022, которые пройдут в китайском Пекине.

Биатлонисты разыграют медали в шести дисциплинах. Гонки запланированы на 5-19 февраля в утренние часы для Украины.

Отметим, что гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут.

Календарь олимпийского турнира по биатлону в Пекине-2022:

5 февраля

11:00 — Смешанная эстафета

7 февраля

11:00 – Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

8 февраля

10:30 – Индивидуальная гонка, мужчины, 20км

11 февраля

11:00 – Спринт, женщины, 7,5 км

12 февраля

11:00 – Спринт, мужчины, 10 км

13 февраля

11:00 – Гонка преследования, женщины, 10 км

12:45 – Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

15 февраля

11:00 – Эстафета, мужчины, 4х7,5 км

16 февраля

09:45 – Эстафета, женщины, 4х6 км

18 февраля

11:00 – Масс-старт, мужчины, 15 км

19 февраля

11:00 – Масс-старт, женщины, 12,5 км

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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