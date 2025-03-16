Биатлон: результаты классической смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке

В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке закончился классической смешанной эстафетой.

За сборную Украины в ней бежали Александра Меркушина, Елена Городная, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. "Сине-желтые" финишировали на девятом месте.

Победила в гонке Швеция. Второй стала Франция, а замкнула тройку призеров Норвегия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты классической смешанной эстафеты в Поклюке

1. Швеция (0+12) 1:09:07,5

2. Франция (1+6) +14,8

3. Норвегия (0+10)+20,0

4. Австрия (0+7) +53,6

5. Италия (0+9) +1:01,0

6. Германия (0+7) +1:03,6

…

9. Украина (0+5) +3:17,7

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Отметим, что в этом сезоне Кубка мира по биатлону сборная Украины уже имеет одну медаль – наша команда выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе в чешском Нове-Место.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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