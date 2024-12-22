Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

В воскресенье, 22 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан продолжился мужским масс-стартом.

Украину в нем представляли два биатлониста – Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный. Еще один наш соотечественник Антон Дудченко, который также смог отобраться в масс-старт, пропустил гонку из-за простуды.

Лучший результат среди украинцев в масс-старте показал Пидручный, который финишировал 12-м. Мандзин занял 19-е место.

Выиграл гонку преследования норвежец Тарьей Бьо. Вторым стал немец Даниил Ритмюллер, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского масс-старта в Анси

1. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) 37:20.8 минуты

2. Даниил Ритмюллер (Германия, 0+1+0+0) +4.0

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+1+1) +9.7

...

12. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+0) +1:03.5

19. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+1) +1:50.4

Этап в Анси завершится сегодня женским масс-стартом, который начнется в 15:45 по киевскому времени. Это будет последняя гонка Кубка мира по биатлону в 2024 году.

После рождественско-новогодней паузы четвертый этап текущего сезона будет принимать 9-12 января 2025 года немецкий Оберхоф.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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