Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

Томмазо Джакомель / © Associated Press

В воскресенье, 21 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан завершился мужским масс-стартом.

Ни один из украинских биатлонистов не сумел квалифицироваться в первый масс-старт текущего сезона Кубка мира.

Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель, вторым финишировал француз Эрик Перро, а замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси

1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+0+0) 33:35.1

2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+18.1

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +21.3

4. Юстус Штрелоу (Германия, 0+0+0+0) +21.8

5. Йохан Олав-Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +25.4

6. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+1+0) +36.7

Отметим, что сегодня в Анси также состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала норвежка Марен Киркейде.

На этом этап в Анси завершен. Следующий, четвертый этап Кубка мира по биатлону состоится с 8 по 11 января 2026 года в немецком Оберхофе.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.