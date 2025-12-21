- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси
Это была последняя гонка Кубка мира по биатлону в 2025 году.
В воскресенье, 21 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан завершился мужским масс-стартом.
Ни один из украинских биатлонистов не сумел квалифицироваться в первый масс-старт текущего сезона Кубка мира.
Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель, вторым финишировал француз Эрик Перро, а замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси
1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+0+0) 33:35.1
2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+18.1
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +21.3
4. Юстус Штрелоу (Германия, 0+0+0+0) +21.8
5. Йохан Олав-Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +25.4
6. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+1+0) +36.7
Отметим, что сегодня в Анси также состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала норвежка Марен Киркейде.
На этом этап в Анси завершен. Следующий, четвертый этап Кубка мира по биатлону состоится с 8 по 11 января 2026 года в немецком Оберхофе.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.