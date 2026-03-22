Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 22 марта, заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене закончился мужским масс-стартом.

Украину в нем представлял один биатлонист — Виталий Мандзын, который с тремя штрафными кругами занял 22-е место.

Победу одержал норвежец Йоханн-Олав Ботн. Вторым стал немец Филипп Наврат, а замкнул тройку призеров новоиспеченный обладатель Большого хрустального глобуса француз Эрик Перро.

Отметим, что это была последняя гонка сезона Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Холменколлене

1. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 37:15.6

2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+0) +3.7

3. Эрик Перро (Франция, 0+0+1+1)+13.7

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+20.6

5. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+1) +23.9

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+1+1) +26.5

…

22. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+1+1) +2:23.7

Напомним, сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене также состоялся женский масс-старт, где Украина не была представлена.