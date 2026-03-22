Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене
Украинец Виталий Мандзын занял 22-е место.
В воскресенье, 22 марта, заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене закончился мужским масс-стартом.
Украину в нем представлял один биатлонист — Виталий Мандзын, который с тремя штрафными кругами занял 22-е место.
Победу одержал норвежец Йоханн-Олав Ботн. Вторым стал немец Филипп Наврат, а замкнул тройку призеров новоиспеченный обладатель Большого хрустального глобуса француз Эрик Перро.
Отметим, что это была последняя гонка сезона Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Холменколлене
1. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 37:15.6
2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+0) +3.7
3. Эрик Перро (Франция, 0+0+1+1)+13.7
4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+20.6
5. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+1) +23.9
6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+1+1) +26.5
…
22. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+1+1) +2:23.7
Напомним, сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене также состоялся женский масс-старт, где Украина не была представлена.