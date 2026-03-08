- Дата публикации
Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Контиолахти
Единственный представитель Украины в гонке Дмитрий Пидручный занял 18-е место.
В воскресенье, 8 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти закончился мужским масс-стартом.
Украину в нем представлял только Дмитрий Пидручный, который с двумя штрафными кругами занял 18-е место.
Победу одержал норвежец Стурла Легрейд. Вторым стал француз Эрик Перро, а замкнул призовую тройку норвежец Ветле Кристиансен.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Контиолахти
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 34:39.7
2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +16.5
3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) +24.1
4. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+1+0) +28.4
5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1+0+0) +32.0
6. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+1+0+0) +36.4
...
18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+0) +1:29.1
Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится с 12 по 15 марта в Отепяя (Эстония).
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.